冬至即將到來，為讓民眾能安心享用湯圓，新北市衛生局抽驗32件轄內餐飲業、傳統市場攤商及超市賣場販售的紅白湯圓與包餡湯圓，檢驗防腐劑、漂白劑、著色劑、順丁烯二酸及順丁烯二酸酐總量，檢驗結果均符合規定。

衛生局副局長許朝程指出，食品添加物在一般正常食用狀況下，對人體並無危害，以防腐劑來說，過量食用苯甲酸和己二烯酸可能造成肝腎損害，去水醋酸長期食用可能增加致癌風險，業者為延長湯圓保存期限，會於製作過程中添加防腐劑，過去常被檢測出超標情形，今年持續監測湯圓的安全性並加強抽驗過往違規與具潛在風險之業者，檢驗結果為全數合格。

而若是攝入過量的二氧化硫，可能造成呼吸困難、嘔吐、腹瀉等症狀，長期食用會加重肝臟排毒負擔；攝入過量人工色素則有致癌風險，孩童則會有注意力不集中或過動等症狀；順丁烯二酸和其酸酐皆非核准之食品添加物，長期攝入亦可能造成肝腎損害。若違反食品安全衛生管理法第18條第1項規定，可依同法第47條處3 萬元以上至 300 萬元以下罰鍰。

衛生局簡任技正劉君豪呼籲食品業者應善盡自主管理責任，注意食材來源及品質。民眾選購湯圓時切勿購買來路不明、過於鮮豔、白皙或口感過於Q彈的產品，完整包裝食品應確認食品標示內容以及是否仍在有效期限內。

散裝湯圓則建議購買現做的湯圓，並注意製作場所是否乾淨衛生，且購買後應儘速食用完畢，以確保食品安全，有關食品添加物之使用與危害可參考衛生局網站（食安資訊- 誰的添加違法了：https://www.health.ntpc.gov.tw/basic/?node=23076）。