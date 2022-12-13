台北市政府7月19日舉辦2022台北上海城市論壇，由於議會曾下但書要求若共機、共艦持續擾台，不得動支預算。台北市長柯文哲堅持舉辦引發議員不滿，透過議會決議要柯文哲自行埋單，但柯卸任在即，被發現悄悄以公共關係大陸事務費用核銷107萬，對此台北市政府表示，照程序走，沒有破壞府會關係。

日前於台北市議會大會時，綠議員批評市府將議會但書當屁，無視兩岸現況，議會也三讀決議通過要柯文哲自行埋單，而當時市府說，共機共艦持續擾台、兩岸氛圍不佳等語，非屬地方政府法定權責及所轄業務，舉辦前也有告知陸委會相關規畫，因此經費支用並未違反議會但書。

針對這筆費用，柯文哲最後以「中央主計總處沒說不能核銷」，所以最後以公共關係大陸事務費用完成核銷程序，最後核銷金額高達107萬，其細項包含雙城論壇會務委辦費92萬6396元、論壇特製悠遊卡費3萬7500元、防疫口罩費8820元、主視覺設計費8萬5680元、行政雜支費2萬1406元，超過原先對外所稱之95萬。

對此市府秘書長陳志銘回應，請示過中央行政院主計總處，他們說市府自己的權責處理就好，一切都照程序走，該給廠商就給廠商核銷。

至於不理議會決議、破壞府會和諧，陳志銘表示，大家照程序走，沒有破壞府會關係，若不付錢就是破壞和民間廠商的關係，應照契約、程序走。