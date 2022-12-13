台中警方破獲利用鐵皮屋栽種大麻植株並製造大麻油的毒品工廠。(警方提供)

疑為牟取暴利，36歲林姓男子夥同43歲柯姓男子，在彰化縣伸港鄉租用鐵皮屋，並在屋內栽種大麻、製造大麻電子菸油，台中市警局第六分局去年網路巡邏時察覺有異，經蒐證後，查獲兩人栽種的大麻植株、種子及已完成提煉的大麻油等贓證物，市價逾百萬元，兩人都被彰化檢方依違反毒品危害防制條例起訴。

警方指出，去年在網路巡邏時，發現疑似有人網路大麻栽種的相關原料、器具，經持續追查，循線搜查彰化伸港鄉一處鐵皮民宅，在現場查獲大麻植株15株、已發芽的大麻種子12顆及絞碎的大麻、2瓶已提煉的大麻油、大麻油電子菸彈3顆，以及大麻栽種、萃取相關器具。

警方指出，兩嫌放置在鐵皮屋內的大麻植株及油品等市價超過百萬元，他們也坦承，利用照明設備在屋內栽種大麻活株，等成熟開花後，再將大麻花陰乾並製成毒品，或是萃取大麻油、合成為大麻電子菸油。

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