高虹安說，看過報導內容，有太多不符事實。（游念育攝）

民眾黨新竹市長當選人高虹安涉貪風暴擴大，有周刊爆料指出，高虹安曾多次親自出面，或派人直奔前行政主任「小兔」黃惠玟位於北市南港的住家，對此，高虹安今受訪表示，看到報導有很多與事實不符合內容，偵查不公開的情況下，只能強調沒有人頭助理，也沒有公器私用。

高虹安說，看過報導內容太多真的不知道該如何去證實，因為目前是當事人，偵查不公開的狀況下，在這個報導與事實不合的情況，還是要回到北檢聲明，在偵查不公開狀況下，外界不該去做過多的渲染或揣測，只能再次強調，沒有人頭助理，也沒有公器私用。

針對爆發助理費案後，有報導稱她企圖安撫助理，甚至還稱「會有人搞定司法」；對此，高虹安回應表示，這根本是不可能的事情，又不是有能控制司法的能力，她相信謠言止於智者，無法對細節說明，但律師也告訴她，一切尊重檢調專業。

高虹安說，這篇報導很多都是不實的內容，不知道如何捏造出來，但沒辦法對內容做明確說明，只能再次強調尊重檢調和司法，是唯一能夠的呼籲。

高虹安指出，社會大眾會因為媒體報導很關心這件案情，但已經進入檢調程序，也請大家尊重這個檢調辦案的程序，像是調閱證據或約談當事人都是程序，不要把不實內容或渲染做加強，好像風向變成有罪，要尊重檢調專業，本人會全部配合。