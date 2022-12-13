蔣姓女子6年前在火鍋店廚房洗碗、洗菜時，因6具爐火全開，且廚房窗戶緊閉，氣溫悶熱，空調又損壞，空氣無法流通，使廚房瓦斯外洩無法散去，她吸入過多一氧化碳而中毒受有中毒併神經精神症候群，台灣高等法院判決火鍋店須給付職災補償164萬多元，負責人須賠償慰撫金30萬元。可上訴。

蔣女提告主張，她在2016年6月8日負責2樓廚房洗碗、切肉、洗菜及外場端菜、清潔桌面等工作，因廚房窗戶緊閉致室內高溫悶熱，且空調損壞致空氣無法流通，造成瓦斯爐火煮食產生一氧化碳累積室內無法散去，她因吸入過多一氧化碳而中毒暈倒送醫。

蔣女說，她受有一氧化碳中毒併神經精神症候群之傷害，公司違反職業安全衛生法致她身體、健康遭受侵害，須賠償她勞動能力減損之損害272萬多元及非財產上損害70萬元。

台北地方法院一審判決公司應給付職災補償164萬0247元本息，負責人應連帶給付342萬多元，但高院二審認定，醫院鑑定認為蔣女未受有一氧化碳中毒併神經精神症候群傷害，不能主張勞動減損失。

高院考量蔣女因事故罹患一氧化碳後遺症，其身體、健康遭受損害之情，判決負責人須賠償30萬元慰撫金，公司須給付職災補償164萬0247元。可上訴。