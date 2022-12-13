擔任憲兵的田姓士官，今年2月17日凌晨趁著被害女子喝醉，竟在女子與她男友的住處性侵得逞，田姓被控乘機性交，他清醒後非常後悔，現已退伍並在醫院從事病人接送工作。法院審理期間他承諾賠償50萬元，並已支付20萬，其餘按月給付，法官認為他情狀顯可憫恕，依法予以減刑，判處有期徒刑1年8月，緩刑4年，期間付保護管束。

田男與何姓友人到被害女子男友開的酒吧飲酒敘舊，凌晨12點，4人一起至被害女子與男友住處續攤，早上7點多，女子幫田、何叫計程車，掛上電話後又回床上繼續休息，田男見女子仍在宿醉意識不清，竟爬上床性侵得逞，8點多，被害女子接到計程車司機通知電話，驚覺下半身外褲、內搭褲以及內褲遭褪去，憤而報警。

田男事發後退伍，改從事病人接送工作，月薪4萬5000元，她在法院審理期間，答應先賠償20萬元，並按月給付1萬5000元達30萬，法院考量他未能妥適克制一己私慾，觸犯乘機性交罪，與隨機、惡性重大的慣犯不同，並非凶惡殘暴之徒，法定最低刑度有期徒刑3年，有情輕法重的情形，依法酌減其刑。

合議庭考量，被害女子願意原諒田男，給予田男一個自新的機會，依法判處有期徒刑1年8月，緩刑4年，緩刑期間付保護管束。