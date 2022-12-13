美國有線電視新聞網（CNN）日前形容台灣是「行人地獄」，而許多國家也提醒旅客來台灣時要注意混亂的交通。交通部長王國材坦言，許多問題還要努力解決，包括教育、監理、執法、工程面等，今年提出汽機車不禮讓行人罰鍰從3600元提高到6000元，他希望能再高一點，下周將在立法院交通委員會討論。

王國材指出，台灣每年有3000人因交通事故死亡，這已不是交通問題而是社會問題，牽涉到許多家庭的破碎，對家屬是一輩子的痛苦。日前CNN的報導是針對人行空間，交通部這幾年跟內政部在公路設計規範方面，都要求市區或有行人需求的地方，必須設置人行道，現在麻煩的是既成道路，例如人行道沒辦法貫通、很多駕駛不尊重行人路權，這部分包括道安會和縣市政府都在努力。

王國材說，現在準備修法「道路交通管理處罰條例」第44條，汽車駕駛人不禮讓行人要重罰，這已獲得交委會的支持，預計下周審查。他認為，目前罰則最重是3600元，修法將提高到6000元，但他希望能再高一點。

王國材表示，道路安全改革是需要努力的方向，過去在都市計畫或市區道路建設都是以車為本，現在把過去沒做好的地方來改善，例如做人行道或是畫線，但目前成果確實還不足，這方面交通部要持續努力。