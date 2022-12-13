有些人明明桃花運不錯，身邊不乏愛慕者追求，但他們卻難以脫離單身，《科技紫微網》運勢專欄指出，天秤座、水瓶座、處女座、摩羯座身邊有不少桃花，但總是因為個人因素而遲遲無法進入交往，時常把自己的愛情親手埋葬後才後悔莫及。

▍天秤座

天秤座今年身邊有不少優質桃花，但是對於有選擇障礙的他們來說，桃花越多，越不容易脫單，因為常在兩個甚至多個對象之間搖擺，最後可能一個也留不住，這種衝動、有點灑脫的模式，對天秤座是比較不利，如果說處女座是敗在考察期太長，那天秤座則是輸在選擇期太長，桃花盛開時不肯出手，只能在凋謝之後才後悔莫及。

▍水瓶座

水瓶座天生桃花運不錯，今年人氣依然不減，但要發展成戀人關係就差臨門一腳，追根究底，還是因為水瓶座的心太難捉摸，很容易因為某個瞬間喜歡上一個人，之後又很快冷卻，當遇上了真心喜歡的對象時，會稍微收斂自己的性格，主動去接近對方，但過沒多久，就恢復本性，此時對方會覺得水瓶座變幻莫測，似乎沒有把自己放在心上，因此，戀情就很難繼續發展下去。

▍處女座

處女座今年桃花算是比較多的，在各種場合都能認識不錯的對象，可是他們對待感情多半較為謹慎和保守，尤其當習慣了自由自在的獨處模式之後，就會難以敞開心胸迎接新戀情，很多人說處女座眼光高，即使出現了不錯的人，仍傾向於等待對方先靠近，就算有人主動接近，也會再三評估，這樣漫長的考察期，等於是活活把各種潛在的戀愛機會扼殺在搖籃裡。

▍摩羯座

摩羯座對戀愛的渴望似乎都很薄弱，尤其是在忙碌的時候，幾乎都把戀愛雷達緊緊關閉，哪怕桃花滿天飛也視而不見，這樣怎麼可能順利談戀愛？而且摩羯座個性裡還有另一個大魔王，那就 是被動、不坦率，遇到喜歡的人時，明明有七分心動，卻只表現出三分，戀愛的機會當然就會被拒於門外。