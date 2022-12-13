5G與人工智慧(AI)技術加乘，邊緣運算應用場景日趨多元，成為各垂直應用市場產業升級或轉型的契機。針對新興的儲存與運算挑戰，Apacer宇瞻(8271)與工業電腦廠凌華(6166)從國防與網通應用展開合作，成功整合宇瞻工控儲存應用領域的技術實力，以及凌華開發AI邊緣運算平台的豐厚經驗，為新興應用困境提出解方，共同推出具高耐用度、高可靠度與出色運算能力的邊緣運算解決方案，加速拓展AIoT人工智慧物聯網多元應用發展。

智慧城市常見的連網監視與情境感知技術，近來也延伸應用於國防領域。透過AI技術分析、整合感測器收集的資料，可為管理者提供決策所需的關鍵資訊。此外，在鐵路交通情境，整合自動列車運行(ATO)技術，輔以軌道或站台影像監控、乘客資訊系統等邊緣數據分析與管理，也將大幅提升鐵路運行安全性。而這些新興的應用場景，都仰賴高度穩定的儲存裝置與運算系統。宇瞻與凌華合作開發的邊緣運算解決方案，打破了過往應用限制與技術瓶頸，將運算系統效能與穩定度發揮至最佳狀態，將加速實現更多邊緣運算應用實績。

針對特殊應用情境，宇瞻透過CoreAnalyzer2技術掌握終端客戶資料寫入特性，避免系統廠軟體開發影響SSD效能表現，減少無謂測試成本，加速運算系統量產時程。另一方面，邊緣運算大量隨機的小檔案寫入型態，常導致工業級SSD的快閃記憶體壽命過早耗盡，再加上常處於極端環境的應用領域，都對運算系統的穩定性造成極大威脅。宇瞻採用SLC-liteX技術提供100,000次寫入/抹除次數(P/E cycles)，搭配通過美國國防部(DoD)最高軍用規格(MIL-STD)八大測試的國防系列SSD，以業界最高耐用度保證，大幅強化運算系統使用壽命，降低關鍵資料遺失或異常停機風險。

觀察到運算系統的停擺常與工業級SSD異常有關，展開了雙方合作的契機；更看好提升儲存裝置的穩定性，對於邊緣運算、AI應用發展有極大助益。憑藉著超過27年開發強固型嵌入式運算系統的經驗，凌華科技擁有完整開放式工業電腦規範CompactPCI工業級單板電腦產品線，最新生力軍CompactPCI／CompactPCI Serial系列主機板運算平台，採用先進最快速的序列資料傳輸技術，並搭載宇瞻高效的工業級SSD解決方案，提供高效能與持續性可靠度，極為適用於搭配影像處理分析實現人工智慧，來推動更安全、更智慧和更可靠的軌道交通、航太與國防、工業自動化等高性能關鍵任務型產業的新一代應用。