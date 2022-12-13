經營台灣本土最大健身品牌「健身工廠」的柏文(8462)受惠防疫措施逐步鬆綁，2022年11月營收回升至近3月高點，累計前11月營收續創同期次高。展望後市，柏文明年預計至少新展8處據點，持續衝刺營運成長動能，預期2024年全台據點有機會達80家。

柏文2022年11月自結合併營收3.15億元，月增1.58％、年減1.37％，為近3月高點。其中，健身與娛樂服務1.75億元，月增1.91％、年減4.67％，運動保健服務1.28億元，月增1.95％、年增2.28％，入會費0.09億元，月減6.54％、年增達25.96％。

累計柏文前11月自結合併營收32.85億元、年增達43.03％，續創同期次高。其中，健身及娛樂服務18.4億元、年增達36.36％，教練課程的運動保健服務12.88億元、年增達50.14％，一次性收取的入會費1.31億元、年增達83.81％。

柏文表示，隨著防疫措施逐步鬆綁，自5月27日解除健身房3劑令後，柏文營收除9月外均呈現逐月成長趨勢。指揮中心12月放寬口罩令，於室外場所及室內從事運動可免戴口罩，除提升消費者加入健身房之意願，亦促進會員恢復正常健身運動。

截至11月底，柏文於全台共63處「健身工廠」據點，台中市逢甲廠將於本月開幕營運。展望2023，首季預計有高雄市小港廠及新北市七張廠2處據點開幕，全年預計至少再新展8處據點，持續衝刺營運成長動能，預期2024年全台據點有機會達80家。

柏文財務長暨發言人繆尚志日前法說時透漏，未來拓展據點會與通路業異業合作，表示將有更多機會看到「全聯福利中心」據點附近就有一家「健身工廠」。他指出，2個品牌實有互補性，能互帶人流及分享資源，能提供滿足消費者的食、衣、育、樂需求。