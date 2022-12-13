女星林舒語先前曾為《大學生了沒》班底，2015年與圈外男友結婚生下兩子，而她經常透過社群及在節目上分享家庭生活，日前她透露，在生下二寶前到泰國旅遊，兒子卻差點溺水，救起時一度沒反應，讓她嚇到當場崩潰痛哭。

林舒語日前在節目《小姐不熙娣》中談到，當初懷有二寶時，與姊妹相約帶著大兒子到泰國旅遊，由於訂房時為了能拍美照，因此挑了一間房外有泳池的網美Villa，第一天她特別叮嚀兒子千萬不能自己跑出去，而孩子也相當聽話，因此第二天她就稍為降低戒心，但沒想到正當她在浴室與姊妹梳化時，意外發生了。

由於浴室中有個小窗可以看見泳池邊角的狀況，其中一位友人突然發現她的兒子在泳池裡，林舒語才猛然轉頭一看，發現兒子在泳池中掙扎，而當時懷孕的她無法快速跑到泳池，是友人先一步跑過去「我朋友把他抓起來的時候，他臉是白的、嘴唇是紫的，然後重點是沒有反應」隨後，她表示，先前有給孩子上過游泳課，因此孩子本能反應憋氣，但卻因驚嚇過度憋到忘了呼吸，過了30秒後，孩子才大哭，讓她直言「我當下感覺過了一世紀」事後，她打給老公崩潰大哭「我對不起你，我覺得我差點失去一個小孩」。

不過事情一樁接著一樁，等到隔天換到另一間飯店時，兒子卻突然大哭，更對著牆上的復古照片直喊「不要叔叔」，讓林舒語嚇得不知如何是好，之後是透過友人的母親以電話「和靈界朋友溝通」，兒子才穩定下來。