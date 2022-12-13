殷姓男子2020年任職警員時到一對單親母女家中談事情，他趁單親媽外出時竟性侵國小剛畢業的少女，最高法院駁回上訴，依公務員假借職務上之機會對未滿14歲女子犯強制性交罪判刑8年，褫奪公權3年定讞，須入獄服刑，案發後他已離職目前在工廠工作。

2020年6月11日殷姓男子因受理詐欺案件而結識前來報案的單親媽媽，他以後續提供詐欺案件意見需要為由，與她見面並互加LINE好友密切聯繫；21日他開車前往她租屋處，並利用對方信任他警員職務身分之機會，支使她外出買東西而獲得與她女兒獨處一室之機會。

殷男將少女壓制，少女多次表示「不要」、「阿伯請你不要這樣子」，他仍恃其體格優勢強脫少女內外褲加以性侵。

台南地方法院一審將殷姓男子判刑11年，台南高分院二審考量他犯後始終矢口否認犯行，未思檢討己過，自偵查至原審，辯解一再改變，耗費司法資源，惡性非輕，但已依調解金額履行賠償完畢，判刑8年，他提上訴，遭最高法院駁回確定。