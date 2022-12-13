九合一選舉民進黨大敗，選後首場中常會成立「2022大選檢討小組」，繼上周五首次開會後，今再針對競選總部主要的幹部座談，擔任召集人的桃園市長鄭文燦說，每一場檢討會都不設限，各種議題都可以討論，大開大放讓每個人暢所欲言，會充分蒐集意見彙整，強調唯有真誠檢討、徹底反省才能再起。

民進黨九合一敗選檢討小組，9日由召集人鄭文燦召開檢討會議，卻遭新系立委劉世芳質疑檢討沒重點，並列出4個敗選關鍵。

鄭文燦今表示，今天是要針對競選總部主要的幹部進行座談，他們同樣是站在第一線，對選舉的得失應該會有深切的瞭解，他強調在多次的座談會中，檢討小組會充分蒐集大家的意見，最後再來彙整各種影響這次選戰得失成敗的議題。

鄭文燦強調會有很多場檢討會，每一場檢討會都不設限，各種議題都可以討論，像上次地方黨部主委的檢討會提出了十幾個議題，從提名、輔選、選戰議題的攻防、假訊息、賄選，還有兵役問題、疫情問題、通膨問題、年輕選票流失的問題、各地不同的輔選策略等，有的是熱戰、有的是冷戰，以及市長跟議員搭配的程度，都是影響選戰的重要課題。

鄭文燦說，一個政黨要真誠檢討、要徹底反省，也要謙卑的面對民意所代表的訊息，這樣才能再起，他會用這個態度持續檢討，強調檢討會議是大開大放，所以每個人都可以暢所欲言。