先前汪小菲與大S（徐熙媛）先前因生活費鬧得滿城風雨，張蘭藉此透過直播不停痛罵大S一家，而讓她直播時的營業額因此提升，可說是相當拼命，反觀兒子汪小菲昨(12)日曬出一張自拍照，不修邊幅的模樣，立刻引起網友們關注，直呼：「菲總秒變犀利哥！」

平時的汪小菲帶給大家的印象是打扮時髦的霸道總裁，大多時候西裝革履，文質彬彬的模樣，被封為「京城四少」。昨天汪小菲凌晨睡不著，曬出一張不修邊幅的照片，只見他滿臉鬍渣，頭髮亂如雞窩，雖然穿著柔軟的真絲睡衣，但領子都站立起來了，網友見到笑稱他硬生生地把昂貴的真絲睡衣穿出了Polo衫的質感，而汪小菲表情眼神迷離，氣色憔悴之外，表情頹廢中透露著憂傷，這張照片一曝光，立刻引起了許多網友的關注。

汪小菲神色迷離，網友紛紛猜測原因。(圖/汪小菲 微博)

有網友猜測，汪小菲可能是又想女兒了，還有網友聯想，汪小菲是不是又看到讓自己抑鬱的前妻與具俊曄的新聞了，又或是跟新歡張穎穎再度吵架了。無論原因為何，許多網友相當讚許汪小菲，認為他沒有一般公眾人物的包袱，反而非常接地氣，以及對前妻的大方付出，足以被稱為一個最佳前夫。不過也有網友看了照片感嘆道：「哎，這就是博主口中的地主家的傻兒子吧」，笑翻不少網友。