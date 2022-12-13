原鄉部落的野菜較具環境適應力及抗逆境能力，甚至可能還存有尚未被發現的機能性成分可利用，花蓮區農業改良場今年起將加強原民作物的機能性功效與應用分析，打造原民作物保種天堂，提升部落作物產值。（花蓮區農改場提供／羅亦晽花蓮傳真）

原鄉部落的野菜經大自然長時間演化後，較具環境適應力及抗逆境能力，甚至可能還存有尚未被發現的機能性成分可利用。長期投入保種工作的花蓮區農業改良場，方向除以特有蔬菜及豆類為主，今年起將加強原民作物的機能性功效與應用分析，藉此打造原民作物保種天堂，提升部落作物產值。

花蓮是全台原住民族群最多的縣市，包含阿美族、太魯閣族、撒奇萊雅族、噶瑪蘭族、布農族及賽德克族等6大族群，蘊藏豐富原民作物種原與農耕智慧，如阿美族食用野菜經驗、布農族豆類耕作文化等，極具在地特色及保存利用價值。

花改場蒐集的種原繁殖體以種子為主，部分須利用扦插或種球進行繁殖，在原民作物保種圃中，蔬菜類目前有火蔥、蕗蕎、苦茄、雞心椒、小米椒、黃麻、土人參、巴蔘、糯米糰、番杏、山芹菜、刺芫荽、鐵砲百合、落葵、地瓜葉（紅）、地瓜葉（綠）、芋頭（紅梗）、芋頭（綠梗）、紅藜及苦苣等20種；豆類則有白鳳豆、鵲豆、翼豆、八月豆、米豆等5種。

由於原鄉部落的野菜多是由大自然長時間演化選擇出最能適應當地的物種，對氣候調適能力強，能周年穩定提供農產，甚至可扮演「諾亞方舟」角色，儲備疫情、乾旱與地震等災難所需的食物、種子或種苗等緊急救助資源，且不少野菜含有提升免疫力的機能，近年在疫情環伺下，因著強身保健的效果，成具發展潛力的特色品項。

因此花改場除建立繁殖與留種相關技術，亦輔導光復鄉太巴塱部落建立保種示範圃及栽植作業，並研究原民野菜的機能性功效，如月眉村特產火蔥，在阿美族流傳下來傳統智慧中，認為可用於預防感冒，經學者以免疫細胞測試後，發現其具免疫調節效果，並積極開發火蔥其他的機能性功能。

花改場表示，未來將持續開發探討轄區內重要作物如山苦瓜、金針、黃芩、紫蘇等作物的機能性功效，讓原鄉部落可藉產品加值利用，提升作物產值。