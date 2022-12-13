一名葉姓男子帶著妻子與胞弟及一群好友到KTV狂歡，沒想到葉男竟尾隨好友妻子進女廁，露出下體並強吻好友妻，眾人察覺異狀後，胞弟當場氣得痛扁哥哥，女方也報警處理；法官依犯強制猥褻罪，判處葉男有期徒刑6月，可易科罰金，緩刑2年，緩刑期內付保護管束，可上訴。

據判決書指出，葉男於去年4月17日晚間，與妻子、胞弟及好友們一同前往KTV包廂內唱歌，於同日晚間23時25分許，葉男見好友妻子獨自離開包廂前往廁所之際，尾隨其進入女廁，在女廁內褪去自己褲子露出生殖器，並親吻她唇部，對其強制猥褻得逞。

事後眾人察覺有異，至女廁門口大聲呼喊葉男名字，2人先後步出女廁，胞弟見狀即與葉男發生衝突，而女方也報警處理。

法官審酌葉男僅為滿足自己之性慾，未尊重女方性自主決定權，但考量其坦認犯行，並與女方達成和解賠償損害，且女方亦同意不再追究其刑事責任、給予緩刑之機會；法官依犯強制猥褻罪，判處其有期徒刑6月，可易科罰金，緩刑2年，緩刑期內付保護管束，可上訴。