國防部指出，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機29架次（其中21架次侵擾西南ADIZ）、共艦3艘次，持續在台海周邊活動。
根據空軍公布的「台海周邊空域活動示意圖」顯示，侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）的共機，包括18架次轟6機，1架次運8反潛機、1架次運8技偵機、1架次殲11戰機。
國防部發布新聞稿指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
國防部指出，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機29架次（其中21架次侵擾西南ADIZ）、共艦3艘次，持續在台海周邊活動。
根據空軍公布的「台海周邊空域活動示意圖」顯示，侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）的共機，包括18架次轟6機，1架次運8反潛機、1架次運8技偵機、1架次殲11戰機。
國防部發布新聞稿指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
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