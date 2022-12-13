國防部指出，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機29架次（其中21架次侵擾西南ADIZ）、共艦3艘次，持續在台海周邊活動。

根據空軍公布的「台海周邊空域活動示意圖」顯示，侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）的共機，包括18架次轟6機，1架次運8反潛機、1架次運8技偵機、1架次殲11戰機。

國防部發布新聞稿指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部：偵獲8共機 4共艦活動台海周遭
24架次共機擾台16架次越中線 BZK-007偵察無人機第二度出現
共機又來 國防部：偵獲21共機進入西南空域
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