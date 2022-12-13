為傳遞「不二」生活體驗，並拓展新客源、新商機，台北時代寓所宣布打開飯店大門，創造全新空間功能與業界新型態，主動廣發武林帖、召集令，邀請各界新興、設計品牌進駐飯店，將其自家品牌之靈魂、精彩生活注入於飯店內，讓下榻的旅客及社會消費者不僅能在此感受到時間、空間氛圍和設計裝置所帶來的內心共鳴，並體驗台北時代寓所與各界品牌聯名合作帶來的全新活力及氛圍，創下觀光旅館業界先例。

台北時代寓所表示，位於一樓大廳的「蝴蝶森林區」自即日起，歡迎美食餐飲、職人創意、或藝術領域等各種品牌或專業達人，向台北時代寓所提出有趣的新型態聯名活動。合作提案可於周一至周五早上九點至下午六點去電台北時代寓所或寫信至[email protected] 。

「蝴蝶森林區」位於台北時代寓所一樓挑高八米的大廳，是最適合展示主打商品的區域。一旁提供舒適摩登的家具與金屬線條打造的現代設計感，而大片的落地玻璃將室外的景觀公園與室內溫暖空間相互連結，區域內的30個座位，是朋友相聚或商務洽公的極佳選擇。

台北時代寓所總經理林桂玉表示，台北時代寓所期許成為國內外旅客探索台北的起點和中繼站，除了備品均為台灣優質品牌之外，一樓大廳也陳列了世界各地的當代作品供旅客駐足欣賞。而飯店自開幕以來，受到各大品牌的喜愛，異業合作推出各種專案的同時，也不斷接到電話詢問，希望能有更多合作可能。藉著這次機會，台北時代寓所公開募集各種創意快閃活動，或是短中長期的駐點提案，將館外體驗進一步延伸至一樓大廳的蝴蝶森林區，更希望能藉由此次活動，讓台北時代寓所和新興品牌跨界玩出新高度。

台北時代寓所提醒有意提案與飯店合作推出跨界聯名活動的品牌或達人，注意以下事項：1.全館不可明火。2.現場既有設備空間可供租用。3.恕不能移動及改裝現場空間、家具。4.提供短、中、長期優惠方案。