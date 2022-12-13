巨大（9921）要求供應商延長票期事件炸鍋，巨大集團決定對供應鏈砍單，要讓庫存在明年上半年恢復常態。13日開盤，巨大隨即出現恐慌性賣壓、一度爆量打入跌停202元，不到半小時、成交量已破3,000張！

巨大跌停也拖累了整個自行車族群、股價一片慘綠，如美利達（9914）差一檔跌停板、最低跌到171元；愛地雅（8933）、日馳（1526）、利奇（1517）、桂盟（5306）等跌幅均逾5％！

不過，在投資人紛紛搶進接盤下，目前巨大、美利達的股價都已慢慢回升，跌幅收斂到7～8％！