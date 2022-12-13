梅根與哈利的下半部3集新紀錄片

哈利和梅根網飛（Netflix）紀錄片的首部曲公開後，雖引發廣大爭議，但只能算是開胃小菜，而預定本周四播出的第二部分對白金漢宮來說，可能會帶來更殘酷的衝擊。

據《每日郵報》（Daily Mail）12日報導，哈利梅根在新紀錄片中，提及制度性的心理操縱，讓他們質疑自己的理智，還有對現實的看法。儘管他們並未指明說的是誰，但廣泛認為，他們的砲口是針對王室。當畫面帶到白金漢宮，以及哈利和威廉出席祖父菲立普親王（Prince Philip）葬禮的神情時，哈利配音的旁白說：「他們很樂意撒謊，好保護我哥，但卻從不肯說出真相，來保護我們。」而梅根則說，「我不是被丟給狼群，而是被拿去餵狼。」

哈利和梅根在前3集中，除了大曝兩人的戀愛史外，也全面攻擊了女王的大英國協遺產，有些人說，他們似乎想要推翻王室。此外，哈利也將矛頭指向父親和哥哥，暗示他們不是為了愛，只是為了娶「符合模式」的女性而結婚。

不過，到了後半部的3集中，他們的攻勢便毫不留情了。哈利一開始就說，「我很想知道，要是我們當初不出走，會有甚麼下場。」梅根接著說，他們的保全被撤，但全世界人人都知道，他們在哪兒。隨後畫面帶到哈利，他說，「我們得離開這兒。」

Harry & Meghan. The Netflix Global event continues December 15. pic.twitter.com/4PNOThV9fM — Netflix (@netflix) December 12, 2022

緊接著哈利似乎在2020年初時，從加拿大飛往加州航班上自拍的畫面顯示，他直言：「我們在自由班機上。」而2019年時，他們在女王的祝福下，前往加拿大，暫時遠離鎂光燈休息，住在向朋友借來的溫哥華島豪宅中。但事實上，當時他們已在計畫出走，想要偶爾執行王室公務之際，也同時賺錢，甚至架設專屬網站。