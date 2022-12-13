林男將電纜運到回收廠販賣。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

林男推著推車電纜行竊。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄27歲林姓男子因沉迷賭博，錢輸光缺錢花用下，想起曾在大樓工地做臨時工，見工地有大量的電纜，於是心生歹念，日前假扮工人行竊，共偷了1350米電纜，變賣了7萬元。工地負責人見電纜遭竊報警，警循線下逮捕林男，但負責人僅追回4捲價值4萬5000元的電纜，而林男稱錢又輸光了，令負責人相當無奈，全案依竊盜罪移送法辦。

近期三民區九如一路某商業大樓在做室內裝修工程，林男當時應徵當臨時工，但做了不久就離職，後因缺錢花用，想到工地放置大量的電纜，於8日起，利用熟識環境並假冒工人的方式，於清晨或深夜工地無人時，分批將電纜運走，從一開始徒手到後來還用推車來運，共竊1350米的電纜。

直到10日，工地負責人發現電纜變少，驚覺遭竊報警，三民二分局覺民派出所清晨7時獲報，調閱大樓監視器發現，林男偷完電纜後，將電纜放置於騎車腳踏板離開，警方以車追人下，當天下午鎖定林男仁武區澄觀路住處，於晚間6時，前往林男家將正在看電視的林男逮捕。

據了解，林男辯稱，因近期沉迷電子遊藝場，並在裡面當賭客，後將錢都輸光，缺錢花用下，才會到工地行竊電纜。員警根據林男供稱，於楠梓區回收場找到殘餘贓物電纜4捲(價值新台幣4萬5600元)，依規定發還給負責人。

據悉，負責人向警表示，林男共竊取價值高達新台幣71萬元，但林男則稱當作廢棄物賣，不法所得僅7萬元，而且又全輸光了，全案竊盜罪移送高雄地檢署偵辦。