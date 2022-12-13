根據著名的信評業者，穆迪旗下的子公司穆迪分析公司（Moody's Analytics）表示，日本央行新繼任者應該會延續目前貨幣政策，加上全球總經環境不佳，預估基本上不會有什麼重大改變。

穆迪分析日本分公司認為，藉由政策評估優化延續性，但有太多變數或將影響日本央行從事重大革新，以及轉向實行緊縮政策。為了表現出認真的態度，未來新任的行長應該會如此做，但現行貨幣政策的變化應有限。

日本目前通膨已飆至40年新高，現任的行長黑田東彥預定在明年4月去職。繼任者會不會延續現有的超寬鬆貨幣政策，也是外界關注的焦點。不過，至少對黑田來說，應該在剩下幾個月內政策都不會有所改變。

穆迪分析認為，新的日本央行行長應會詳細檢視一下現有的施政架構，在出現重大轉變之前，還是會出現很多危險因子。尤其金融市場在動盪時，央行很難進行調整。即使就算上班族有加薪，也是要看漲幅有多少，否則央行很難自圓其說。

穆迪分析指出，明年春季登場的勞資雙方薪資談判時，應該會達成加薪共識且幅度不會太小。不過，礙於全球經濟成長或將出現衰退，全球央行搞不好又會轉而實施寬鬆政策。

穆迪分析表示，單憑薪水會在未來一年中增加，日本央行應該不會就此認為已達到設定的目標。同時，也不保證日本的經濟可以穩健成長，金融市場不會再次動盪。

穆迪分析預估，日本央行在新人領導下，可能會先調整目前的前瞻指引，還有殖利率曲線目標設定。至於重新分級日本商業銀行的存款準備金制度也很重要，避免加深當地金融業者受到現行負利率所帶來的進一步影響。