2023年春節連假長達10天，且適逢國境解封後首次長假，積壓已久的旅遊需求報復性復甦。旅遊業者易遊網指出，春節連假國際機票買氣已恢復疫情前的6～7成，日本仍為民眾首選、5大熱門航點票價飆漲3～5成。同時，國旅熱度亦不減，預期銷售將年增達3成。

易遊網根據國際機票銷售數據指出，2023年春節買氣已恢復至疫情前的6～7成，進一步熱銷航點，前5名依序為東京、大阪、曼谷、首爾、福岡，光是日本航點就占據3名，顯示日本仍是民眾心目中的不敗首選國家。

票價方面，對比2020年春節，易遊網指出上述5大熱門航點約有3～5成不等漲幅。其中，東京、大阪機票價格已飆漲至2.5萬以上，主因除了供給問題外，尚有油價、通膨等各項因素影響，出國機票成本高於疫情前可說是不可逆趨勢。

不過，由於後疫情時代旅遊成本變高，加上明年春節連假天數長達10天，易遊網觀察到許多旅客傾向規畫長天數旅遊，並選擇提前出發安排6～9天的出國計畫。其中，春節購票熱門出發日為1月17日，且票價相對初一、初二出發便宜達4成，成為不少人的省錢撇步。

雖然解封出國過年夯，但國內旅遊未見排擠效應、旅遊熱度仍然不減。易遊網觀察國旅買氣狀況指出，明年春節旅遊銷售預估將年增達3成，其中以花蓮、台東、嘉義、屏東、台南的行程商品最熱銷。

易遊網表示，受惠於台鐵花東線12月底搶通恢復，帶動近期花東訂單持續成長，熱門景點有太魯閣、花蓮瓦拉米步道、池上伯朗大道、大麻里等，親近大自然特別受到旅客青睞，南台灣則是以話題性十足的景點遊程買氣最旺。

此外，春節高鐵國旅聯票將於21日0點開賣，搭配景點票券、展覽門票、租車等，高鐵票全班次可享有85折優惠外，易遊網加碼再折100元，單筆滿1000元結帳輸入折扣碼「thsr100」即可折抵。易遊網同時精選熱門走春景點推出獨家「城市套票」，並祭出68折起優惠。

距離春節僅剩約1個月，開始進入最後預訂潮，易遊網建議，春節10連休的熱門假期，無論是規畫出國旅遊或安排國內走春，均建議旅客即早預訂，除可享有早鳥優惠外，預先卡位亦可避免向隅。