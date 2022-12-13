國際能源署(IEA)周一表示，歐盟今年冬季將有足夠的天然氣供應，但是如果俄羅斯進一步削減供應，明年可能會有天然氣短缺問題。

儘管俄羅斯今年大幅減少供應，但是歐盟採取緊急措施，增加天然氣儲備，加上幸運的溫和氣候，以及天然氣價格高漲，抑制了需求，讓歐盟在今年免除了天然氣短缺問題。

今年歐洲家戶天然氣帳單高漲，並迫使企業暫停部分活動，但是明年天然氣的挑戰可能更為嚴峻。

如果俄羅斯繼續削減對歐洲的供應，中國的需求再從新冠封鎖中出現反彈，則歐盟在明年將面臨供應短缺問題。歐盟在2021年的天然氣總消耗量為412 bcm(十億立方米)。

IEA的主管Fatih Birol周一在歐盟執委會召開的記者會中表示，這是非常嚴重的挑戰。但是可以透過擴大補貼和政策，進行包括改造高耗氣的建築、用熱泵取代化石燃料供暖，以及擴大再生能源的使用等，來避免能源短缺。

Birol說，這需要約1000億歐元來進行投資，並在兩年內可透過天然氣帳單的降低，來獲得回報。

歐盟執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)建議歐盟成立團結基金(Solidarity Fund)，為能源投資募集資金。

馮德萊恩表示，歐盟的天然氣供應「在今年冬天是安全的」。