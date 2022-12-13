阿根廷距離世足大力神盃還差兩勝，他們能否闖過最後兩關，就要看當家前鋒梅西（Lionel Messi）的臨場表現。西班牙記者簡森（Pete Jenson）十分看好阿根廷，他在英媒《每日郵報》專欄指出，梅西已經切換到球王馬拉度納（Diego Maradona）的模式。阿根廷前一座冠軍停留在1986年，無論梅西如何偉大，他至今還沒有追上前輩馬拉度納摘得世足冠軍，但是本屆讓大家看見梅西的鬥志。

梅西賽後向荷蘭球員嗆聲「你看什麼看，笨蛋，快走開。」非但沒有讓他失去支持，這句話反而被印上T恤，在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯做為商品出售。阿根廷球迷似乎更喜歡這樣的梅西，就連梅西的哥哥和妻子都覺得整件事很有趣。

簡森稱讚梅西「軟弱的心轉換成勇敢的心。」有球迷質疑葡萄牙球星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）做錯一點事就被媒體放大嘲笑，梅西罵人反而獲得稱讚？多半是兩人平日的行事風格差異所導致，喜歡鬧彆扭的C羅跑來世足賽繼續鬧當然會被酸，一向好脾氣的梅西開始嗆人就會被大家覺得「他終於要認真起來了。」

阿根廷真的餓太久了，後衛塔利亞菲柯（Nicolas Tagliafico）說：「我們很長一段間沒有冠軍，我們有梅西和迪馬利亞（Angel di Maria）這麼好的球員，最好的結果只是世足亞軍（2014年決賽輸德國）。」