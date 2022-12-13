「含羞草日記」團長草爺（江治緯）跨足演藝圈，今年以「逆局」入圍金鐘獎最佳新人，雖然未順利敲鐘，但後勢已經備受看好，未料近來參加廟會活動時，險遭一名「被附身」的工作人員攻擊，好在廟方出動3、4名壯漢將對方制伏，才沒對他造成傷害。

根據《鏡週刊》報導，草爺近來戲劇邀約不斷，近日趁著拍戲空檔到台中參加廟會，未料一名平時個性溫和的工作人員突然情緒失控，開始對著眾人大聲吼叫，甚至怒飆三字經，還一度要出手攻擊他，好在廟方出動3、4名壯漢才將其制伏，不過由於眼神渙散，廟方推測是在活動過程「被附身」沖煞到，並對其作法收驚，才讓他逐漸回復意識，而這名工作人員據悉精神仍未完全平復，也已經遞出辭呈。

草爺近來戲劇邀約不斷。(中時資料照)

草爺表示小時候住家對面工地動土，疑似動到地基導致被沖煞到，那段時間不僅發高燒，還常看到莫名其妙的東西，即便母親帶他去宮廟收驚都未見好轉，直到拜了城隍爺廟並認當乾兒子，結果護身符一戴就好轉，此後便對宗教相當虔誠，不僅會參加廟會活動，連靈異節目也會找他出外景。

草爺雖無緣靠著《逆局》奪下金鐘獎最具潛力新人獎，但戲劇邀約不斷，目前同時接下3部戲，他也表示雖沒能上台領新人獎，但期望明年能抱回金鐘男配角獎回家。