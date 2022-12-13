大陸《第一財經》13日報導，自大陸推出「新十條」措施，提倡非必要不核酸以後，不少人透過居家抗原自測（快篩）證明感染新冠。然而，目前快篩陽性並不被統計在大陸官方感染名單中，意味實際感染可能遠超過每日通報的感染人數。專家原預測到今年底，大陸國內本輪疫情自7月1日起，累計報告總數將最多達到147萬。不過隨著疫情全面放開，實際感染人數將遠超過原本預計。重點是預測重症數據，從而調配重症病床數量。

《第一財經》報導，「現在獲取每日實際的感染人數對於精準預測感染的發展路徑至關重要。」2013年諾貝爾化學獎得主、計算生物學領域專家邁克爾·萊維特（Michael Levitt）受訪表示。

《第一財經》報導，南開大學公共衛生和健康研究院黃森忠教授一直都在關注新冠感染數據，並建立數學模型進行感染峰值預測。但他表示，由於大陸國內新冠出現新形勢，此前的模型參數需要進行調整。

《第一財經》報導，「我們的模型是基於國內原有的疫情防控措施，並且排除了醫療擠兌的情況。」黃森忠表示。根據今年7月1日至11月24日報告的感染者數據，黃森忠團隊建立的EpiSIX模型曾預測，到今年年底，大陸國內本輪疫情（自7月1日起），累計報告總數將至多達到147萬。不過隨著疫情的全面放開，實際的感染人數將遠遠超過他們原本的預計。

《第一財經》報導，黃森忠表示，借鑒香港經驗，對於一個社區的大致感染情況主要通過兩個途徑可以瞭解。「一種是自測抗原（快篩）後，陽性可向社區上報，雖然抗原檢測可能出現漏報的情況，但如果檢測量很大，那麼仍然具有參考意義；第二種是通過對當地的汙水進行監測，但這依賴於汙水監測技術，不是所有的地方都能夠實現。」黃森忠表示。

《第一財經》報導，一位公共衛生專家稱，在歐美一些國家，雖然後期核酸檢測也大幅減少了，但是他們有一套較為完善的自測病例上報系統。當患者自測陽性時，可以主動聯繫衛生部門報備。「也並不是所有的國家都有一套規範的上報體系，也要結合各國的國情和實際的可操作性制定病例上報方案。」這位專家表示。

《第一財經》報導，也有傳染病專家認為，現階段更重要的是預測可能出現的重症數據，從而可以調配重症病床數量。「目前比預測整體感染人數更有意義的是，要知道可能會出現多少重症的患者，我們的醫療資源夠不夠應對。」