立法院經濟委員會將於明後天正式審查延宕多年的《礦業法》草案，立委陳椒華、邱顯智、王婉諭召開記者會，表示將全力支持對已脫離現實的礦業法進行修法，並呼籲朝野各黨派充分討論，勿再以任何理由拖延，並於本屆會期完成修法，給國民合理的交代。

黨團於今（13）日召開「《礦業法》速審速修，第十屆務必通過」記者會，與會出席的地球公民基金會主任黃靖庭表示，望能延續第九屆委員會的共識，尤其「礦業權展限環評」是要讓經濟部再次檢視，採礦業者各項作為是否遵守法令，若違背則不應核准。其次，針對「原住民族的諮商同意」的舉辦時點及是否有期限，目前政院版草案仍無法避免「一次同意永遠同意的問題」，這是經濟部無法迴避的爭點。

黃靖庭表示，未來《礦業法》修法的最低限度，需確保經濟部口中的「指引方針」內容要充分揭露完整資訊，讓部落族人於做出決策前，都能充分了解，而政府也需調整諮商同意辦法的規定，讓部落的主體性能被保障。

王婉諭強調，《礦業法》儘速通過不僅是全民共同的企盼，更是蔡英文政府對國人的具體承諾。她表示，如果法案在委員會審查中遲遲無法達成共識，召委應果斷將爭議條文保留，交付協商，讓修法程序繼續。完成礦業法修法，絕對是第十屆立法院無可迴避的責任，若持續延宕，難保不會因為選舉期程而功虧一簣的情況。

陳椒華指出，《礦業法》修法雖增訂礦場關閉計畫，但具體內容卻相當空乏，因此除了環境恢復工作外，礦場關閉計畫也應明確納入勞工安置規劃，並與當地居民、政府機關等利害關係人，共同商議該土地可行的再利用方式，以因應當地產業轉變及礦場轉型的問題。她說，時代力量黨團支持大、小礦都應該進行環評或環差，並公開完整的採礦計劃與內容，每3至6個月提出採礦報告及環境調查報告。

邱顯智表示，目前行政院的草案中，「原住民族的諮商同意」為新申請礦場必須要經過諮商同意，過去從未舉辦過原民諮商同意的既有礦業，也要在法律修正施行後一定期間內一次性辦理諮商同意，但經過一次諮商同意的礦場，在礦權許可展限時是否要再次進行諮商同意，是要部落與礦業權者雙方合意決定，在礦業權者可能不同意重辦原民諮商同意的狀況下，可能淪為「阿公同意，子孫不能不同意」的情況。

邱顯智提及，在國家做出礦業權展限決定前，應與原住民族進行諮商，無論是出於世代正義，或是符合《原住民基本法》第21條意旨，時代力量黨團認為，應與礦業權「展限」一樣有期限，才是合理的法規設計。