大陸知名抖音網紅「楊的可」（楊可）擁有甜美臉蛋與活潑好動的個性，經常拍攝幽默逗趣的影片，使她深受粉絲喜愛，社群超過151萬人追蹤。而近日搭上世足賽潮流的她，特別飛到卡達觀賽，沒想到竟偶然被請去卡達皇室的包廂，並與謝赫莫扎(Sheikha Moza)王太后同框，影片曝光後讓眾人羨慕不已。不過事後卻傳出影片疑似造假，讓她相當傻眼跳出來回應。

楊可日前拍影片透露自己為了看巴西隊的比賽，只買了一張普通的二等座門票，但他們因為遲到，被現場保安堵在外面不肯放行，這時一名坐在VIP包廂的卡達人突然邀請她與友人入座，並要求保安放行，讓她受寵若驚，以為自己遇到「中東大土豪」，一問之下才發現自己進到了卡達皇室謝赫莫扎王太后的包廂，還有幸與王太后聊了幾句，並獲得合照的機會，讓她興奮地上傳影片，表示「真是神奇的經歷，笑口常開，好運自然來」，吸引大批網友觀看及轉發。

但沒想到此影片曝光後，除了受到不少人稱羨外，竟也遭到部分網友質疑造假，認為這一切都是她自己事先安排好的，楊可看到後相當無奈，PO文表示「好多人說是安排好的，我想說這是卡達王妃，她想要的都有了，沒有人能讓王太后做任何她不想做的事，所以相信好運，就會有好運降臨」直接反駁造假一事，也希望網友別再扭曲事實。