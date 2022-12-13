投資人對本周將發布的美國消費者物價指數（CPI）和聯準會利率決議抱持謹慎樂觀的看法，隔夜美股主要指數全面反彈大漲，再加上解封相關股大漲帶動，周二香港恆生指數盤中漲0.83%，報19624.37點。國企股漲近1%，報6693.86點。

恆生科技股指數目前漲1.61%，金蝶國際漲7.35%，漲幅最大；其次為快手漲6.77%。平安好醫生跌5%，表現最疲弱；其次為嗶哩嗶哩跌3.52%。

九倉置業、新世界發展、新地、恒地等香港地產股和收租概念股走高，港媒報導，中港通關已有具體時間表，最快可能在明年1月上旬實施，傳將採取「0+3」模式，即入境只須3天居家隔離。

製藥股持續上揚，山東新華製藥繼周一飆漲近54%後，今早一度再放量大漲30%，五天累計漲近1.6倍。

歌禮的新冠口服藥I期臨床實驗結果報喜，目前上漲5.6%，稍早前一度急升16%。