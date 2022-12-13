短影音平台TikTok近來成為資安輿論焦點，數位發展部已限制公部門設備下載。對此，前台北市議員羅智強感嘆表示，民進黨敗選不知深自檢討，居然把抖音列為頭號戰犯，深怕抖音一響，自己的網軍白養，索性把抖音打成中共同路人。羅智強認為，當網路專制一步步落實，受管制的將是你我的思想表達自由，羅智強喊話「下架抖音？我們先下架民進黨」。

羅智強今(13)日在臉書指出，民進黨政府把抖音(TikTok )列為「危害國家資通安全產品」，行政院除禁止各部會使用，並將協調立法院、考試院、司法院、監察院比照辦理，還把腦筋動到公共區域網路，要技術性處理無法連上抖音。「你以為民進黨禁的只是抖音？」羅智強認為，當網路專制一步步落實，受管制的將是你我的思想表達自由，羅智強也喊話，呼籲大家先下架民進黨。

羅智強認為，抖音全球日活躍用戶數達10億，已是年輕世代的社交媒體新主流，連美國的民主黨和拜登總統都在用抖音，民進黨敗選不知深自檢討，居然把抖音列為頭號戰犯，深怕抖音一響，自己的網軍白養，索性把抖音打成中共同路人，彷彿使用抖音的，都在為匪張目。

羅智強怒轟，民進黨執政不僅威權復辟，更召喚麥卡錫主義幽靈，以國安之名無限上綱，製造紅色恐慌，雖然數位中介法暫時喊停，但民進黨伸向網路的黑手卻不曾停。行政院要以國安角度，跨部會討論民眾使用抖音問題，簡直是要打造綠色網路長城，羅智強諷刺表示，難怪網友說「紅共還沒來，我們先成為綠共了」。