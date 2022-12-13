料理鼠王真實版！一名男網友分享，去豆漿店買東西吃，結帳的時候驚見一隻灰色大老鼠在偷吃油條，超噁畫面吸引千人朝聖，不少網友崩潰喊噁心，另有眼尖網友怕爆直呼，仔細看老鼠還濕濕的欸，該不會剛剛已經去豆漿區玩過一輪？

一名男網友昨在臉書社團《爆廢公社二館》上PO影片分享，在豆漿店結帳的時候，抬頭看見「主廚」，讓他嚇了好大一跳。從影片畫面中可見，一隻灰色的大老鼠雙腳踩在油條上面，前爪則抱著油條大快朵頤。

影片吸引3千多人朝聖，不少網友看傻直呼，「太噁了」、「米奇妙妙屋」、「起雞皮疙瘩」。許多人看到這個畫面，忍不住聯想到美國動畫片《料理鼠王》裡面的老鼠主廚，並開玩笑說「這是主廚在試菜，大家不需要太過於緊張！」

另有眼尖網友看了驚呼，如果只有偷吃油條就算了，但是老鼠看起來有點濕濕的，該不會剛剛去過豆漿區玩過？「牠身上還濕濕的，是地溝鼠嗎」、「牠看起來像剛洗完豆漿澡」、