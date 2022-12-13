參選台北市長落選的陳時中，日前獲民進黨彰化縣議員當選人黃柏瑜邀請，出席在其辦公室舉辦的見面會，會中他將敗選的原因歸咎到中介法，談到兩岸問題時，更說出「大陸若封鎖台灣，美軍可以派軍艦護航貨船」。而《中時新聞網》相關新聞今（13）日轉發至社群平台Ptt後，引起了鄉民們的強烈不滿，怒嗆陳時中「難怪你會落選」。

陳時中認為，數位中介法其實是對的事，但一推出就被打成管制言論，而雖然已撤下，但那種印象也已留下，導致民進黨後來在網路作戰上綁手綁腳，對認知戰的處理完全失敗；而談到兩岸關係時，陳時中更認為大陸若封鎖台灣，美軍可以派2艘軍艦護航，他不信大陸敢擊沉。

對此，Ptt鄉民們嗆聲「哪來的自信」、「牽拖一堆，就只是你顧人怨啦」、「還敢護航數位中介法，活該下去」、「知道（陳時中）草包，沒想到這麼草」、「你是美國總統膩」、「這咖真的來搞笑的，除了X話說不出麼有內容的」。

也有人狠酸「我還以為是防疫指揮官，原來是美軍指揮」、「都是別人的錯，果然很DPP」、「果然是草包」、「民進黨2024靠他敗票了」、「原來美軍是小弟，長知識了」、「看來可以出來選總統了」、「這樣的檢討就對了，請繼續到2024」，並直言「難怪會敗選」、「三腳督當年阿扁贏，你輸就你不夠強罷了」。