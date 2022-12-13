日前IG擁有33萬粉絲的JKF女郎華華，被成人片導演圤智雨爆料收到和男友的外流激戰影片，而且男方身分疑似是知名網紅，對此，華華11日曬出和婚紗照男模的激吻照否認，並強調「我們的工作就是個表演者」，未料，華華私密片風波尚未被完全淡忘，近來又有一部動作片被瘋傳，這次苦主疑似是有「暗黑版小S」封號的另一名JKF女郎希亞。

希亞擁有一雙迷人電眼和32E火辣身材，拍寫真照的尺度一向很大，也常常在SWAG直播時秀出完美比例的身材，過去她受訪時坦承是「私底下充滿色情思想的女子、喜歡看色情片」，不過更引人注意的是，希亞長了一張明星臉，還因神似知名主持人小S的五官，獲得「暗黑版小S」的封號。

想不到，根據《三立新聞網》報導，近日網路瘋傳一部疑似希亞的女子跟男友激戰的影片，除了女方的三點全被陌生人看光光外，還有以男友視角拍攝的刺激畫面，讓網友好奇問：「下一個會是誰？」，也讓圤智雨日前在社群發文指，JKF女郎加入門檻低，導致「八成JKF女郎的負面新聞還未爆發」的問題，再一次浮上台面。

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