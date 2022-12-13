汪小菲和大S的家用費風波剛告一段落，大陸的新冠肺炎風波也在此時進入高峰期，不少名人或藝人也紛紛分享得病或治癒的經過。繼先前張蘭宣告「陽（性）了」之後，汪小菲今(13日)一早也開直播透露罹患新冠肺炎第四天，他整個人全身無力躺在床上，前幾天發高燒，目前已退燒，不知是否因角度或是生病水腫，汪小菲整張臉腫了一圈，讓人第一時間認不出。

汪小菲先前聯發11篇微博抨擊大S和S家人，還鬧出床墊之亂，本來喊著要來台灣對決的他，後來因行程問題臨時取消機票，但仍止不住雙方隔空戰火，大S打破沉默，強調兩套房子是自己花錢買的，更稱前夫是「愛新覺羅汪」，並曬出借據透露對方曾向自己借錢，引來汪小菲暴怒回應。

汪小菲見此反擊，稱大S睜眼說瞎話，並表示知道卡被刷幾百萬時，還問過大S不出門又都結婚了，為何這樣，「你（大S）說因為你現在這個老公很節省過著平淡的生活」，語中暗指大S刷卡替現任老公買東西，卻由他結帳，大S則表示不再回應，要用法律替自己維護權利。

汪小菲發文報平安。（圖／翻攝自汪小菲微博）

休戰多日的汪小菲，最近自曝跟母親張蘭一樣得到新冠肺炎，母子倆生病後都不忘直播跟粉絲報平安，汪小菲稱：「今天已經是陽了大概第4天了」，原本以為只是流感，但發了高燒，如今只剩頭痛、肌肉痛症狀，臉也水腫不少，見此，網友回應：「女友不在身邊嗎」、「怎麼那麼愛直播呢，為什麼不是說不是明星，不是藝人嗎」、「小菲哥加油」、「早日康復」。稍早，汪小菲再度發文報平安：「基本沒啥症狀了，我幸運的是沒發燒，等會兒給大家直播帶貨」。