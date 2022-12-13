民進黨台北市第三選區立委補選參選人吳怡農（見圖）13日舉行政策發表記者會，並在會上提出建立國土防衛部隊等政見。（杜宜諳攝）

台北市第3選區（中山、北松山）立委補選參選人吳怡農今召開政見記者會，喊出支持延長義務役，但媒體2度追問是否支持役期延至6個月到1年，吳怡農都未給出明確答案，僅跳針回覆，「支持全面改革訓練內容，同時適度延長兵役」。

吳怡農在記者會引述，壯闊台灣聯盟曾在8月做民調，題目為「如果全面改革服兵役的訓練內容， 取消和軍事訓練無關的活動， 請問您支不支持將目前的4個月義務役， 延長至6個月到1年？」有高達 80％ 受訪的民眾表示同意。

對於是否表態支持役期延長6個月至1年？吳怡農表示，針對8月中所做民調，看到全體國人針對此議題有高度共識，有8成以上共識，不分黨派、年齡、性別、居住地，若全面改善訓練內容，大家支持兵役制度適度延長，這也是他一貫的主張，「我支持全面改革訓練內容，同時適度延長兵役」。

媒體第2次追問是否明確表態，吳怡農再次強調，面對中國軍事威脅，許多國家都已經警惕、開始做準備，台灣也應如此，台灣就在第一線，他支持全面改革訓練內容並且適當延期兵役制度，這兩個一起討論、檢討，這是社會期待，也是他的期待。

不過，吳怡農先前與數位發展部長唐鳳對談時，曾稱說役期可維持4個月，如今卻轉變，認為兵役要延長。吳回應，與唐鳳對談應是3年前的討論，的確當時說4個月扎實訓練是有用的，但他也看到，過去年安全環境有極大變化，中國軍事的威脅現在不只是台灣顧慮，也引起周遭國家的緊惕，此時應同時全面改革訓練內容，也同時適度延長兵役，才能夠符合社會期待、符合役男家庭期待、符合社會期待，盡全力維護和平，保護生活方式。

傳出國防部在立委補選後才要宣布延長1年兵役，既然民調有8成民眾認同，是否建議國防部選前宣布？吳怡農說，自己對國防部的計畫、規畫，沒有大家那麼清楚，但他希望大家看到非常清楚的傾象、趨勢，就是全體國人都看到面臨的國防威脅，不是針對台灣，而是針對整個區域、周遭所有國家，每個國家都在做好更好的準備。

吳怡農強調，只要我們提升準備、展現決心，才有機會維持和平，也希望這份民調，可以提供政府單位參考，未來推動任何政策要符合大家期待，也要有充分溝通。