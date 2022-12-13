大陸人民網13日報導，大陸國務院聯防聯控機制有關專家專業解答有關Omicron致病力在減弱，感染後大多表現為無症狀或輕型。只咳嗽、發燒算無症狀嗎？「陽」過一次還會再「陽」嗎？等公眾關注熱點問題。

1. 問：新冠病毒陽性感染者只是咳嗽、發燒，算無症狀嗎？

答：陽性感染者若只是咳嗽、發燒，沒有出現肺部感染，可歸於輕型病例，但不算無症狀。從當前大陸全國病例數據看，感染Omicron後無症狀和輕型大約占了90％以上。

按照目前定義，無症狀感染者指的是新冠病毒病原學檢測呈陽性，無相關臨床表現，如發熱、乾咳、乏力、咽痛、嗅（味）覺減退、腹瀉等可自我感知或可臨床識別的症狀與體征，且CT影像學無新冠肺炎影像學特徵者。

輕型患者可表現為中低度發熱、咽乾、咽痛、鼻塞、流涕等上呼吸道感染症狀，以及乏力、嗅（味）覺障礙等症狀，但是沒有肺炎表現。

2. 問：「陽」過一次還會再「陽」嗎？多久可能發生二次感染？

答：感染一次新冠病毒後，人體形成的免疫力會起到一定的保護作用。但Omicron可能快速變異出新的亞分支，出現較強的免疫逃逸能力，康復者不能完全避免二次感染。

不過，國外有統計數據顯示，感染過Omicron，不管有無症狀，3至6個月內二次感染的機率相當低，多數人在相當長時間內不會重複感染Omicron。

對於個人來說，疫情期間最好的辦法仍是落實好防護措施，包括戴口罩、注意手衛生、保持社交距離等，並積極接種新冠病毒疫苗，降低感染風險。

3. 問：重複感染會不會讓症狀更嚴重？

答：目前沒有定論認為重複感染會出現更嚴重的臨床結果。從目前病例來看，即便個別患者在重複感染時出現症狀加重的傾向，這一比例也非常低。Omicron病毒致病力在減弱，不論是第一次感染，還是再感染，發生重症的概率都很低。