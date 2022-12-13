氣溫驟降，不少人越來越注意保暖，有人開始以泡腳來暖身，不過中醫師提醒，泡腳時要留意，千萬不能「流大汗」，也就是，泡腳不要流下汗珠，原因為，長時間出大汗，容易導致身體虛弱，出現疲倦、心悸、胸悶、容易喘、易感冒、尿量減少、尿不乾淨。

中醫師李琪在其臉書上表示，泡腳好處多，但最重要的是別讓自己「流大汗」，也就是「別讓汗珠流下來」，因為長時間地出大汗，除了會讓身體虛弱，還會影響小便。

李琪表示，有一位年長患者表示，她天都泡腳泡到流汗，人卻覺得很累、容易喘、常感冒；另位女性每天泡腳20分鐘，原本不怎麼流汗的她，變得汗超多，人卻覺得很累、易喘、常感冒。另有位患者幾乎每天泡溫泉，但一直感到心悸、胸悶、頭暈、疲倦，且小便排不乾淨。

為何原本養生的行為會引發這麼多問題？李琪說明，關鍵在於泡腳時間太久、頻率太高，讓人流汗的量和頻率大幅增加。她表示，從中醫觀點而言，「汗為心之液」，汗流太多會影響心臟，出現疲倦、心悸、胸悶、容易喘，且汗流多會減少尿量、尿色變深，甚至尿不乾淨。此外，「心主表」，長期大量流汗導致心臟虛弱、體表抗風寒的能力降低，加上汗多，一受寒人就容易感冒。

李琪表示，她請患者先暫停泡溫泉、縮短泡腳的時間、或減少泡腳的頻率，加上藥物治療，症狀馬上好轉許多。她強調，泡腳本身並沒有問題，只要時間不要太長、感覺快流汗就停止、不要吹到風等，就能享受泡腳的樂趣。