美國在台協會（AIT）等3單位今（13）日舉辦「創新科技提升漁業人權」國際研討會聚焦遠洋漁工勞權議題，其中創新團隊開發低廉WIFI，提供船員與家人即時訊息通訊能力，另也強化漁船監控系統能力，提升勞動環境安全。

美國在台協會處長孫曉雅指出，今日研討會力求提升台灣漁業部門對外籍漁工權益保護，探討如何改善台灣遠洋漁船上的勞動條件所面臨的重大挑戰有很大的助益，同時找出全新的創新科技解決方案，來克服這些挑戰。

孫曉雅提到，AIT和台灣漁業署、台灣微軟及外籍漁工人權組織攜手合作，祭出160多萬獎助金舉辦小型競賽，最後資助國立臺灣海洋大學、國立成功大學兩組創新團隊，提升漁工即時訊息通訊能力，以及強化漁船上先進監控系統能力。

孫曉雅表示，台灣許多主要水產公司及漁業協會都已開始採取行動，力求改善工作條件、聘雇程序及船隊管控。她舉例，本周台灣區鮪魚公會將與印尼漁工工會簽署一份雙邊合作協議，藉此捍衛勞工權益。

行政院發言人羅秉成致詞提及，由於台灣少子化，加上國人上漁船工作意願低，漁業勞動力須仰賴外籍船員補充，如何確保這些船員在海上勞動權益，是相當重要而具有挑戰性的課題。

羅秉成指出，關於遠洋漁業海上通訊科技，超過85％小型漁船礙於船上空間或資本有限，業者無法負擔裝設高昂的WIFI設備，透過這次研發成果，有助於以低廉價格裝設WIFI，期待未來能擴大普及應用。