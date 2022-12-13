鄭亦真的婚紗將小露性感。（真想和你工作室提供）

鄭亦真。（真想和你工作室提供）

美女主播鄭亦真今年7月宣布與「歐巴」老公結婚的喜訊，隨著疫情逐漸趨緩，她透露將在明年1月14號舉行婚禮，她近日分享試穿婚紗照片，笑說有幾套尺度太大，真的不敢穿到婚宴現場，擔心自己的「很凶長輩」會嚇到現場的長輩們。

鄭亦真試穿婚紗時，曝光了首位伴娘張文綺，被問到受邀當伴娘的心情，張文綺坦言是自己要求的，她說，儘管認識時間不長，但感情已經情同姐妹，一直以來對鄭亦真的大小事都情義相挺，被問到她何時會有好消息，張文綺則笑說目前已經生兩胎了，期待趕快有第三胎，不過生的不是小孩，而是在台中開的兩間鹹酥雞店「炸綺來」，也期帶可以趕快到台北拓店。

另外伴娘團還有主播譚若誼，以及從黑澀會美眉出道，之後轉戰戲劇圈發光發熱的小薰（黃瀞怡），巧的是，伴郎團中剛好有小薰的「螢幕情侶」棒棒糖的小煜，兩人將會再次重現經典的「黑糖CP」畫面；另外，明星伴郎還包括無尊及要和張文綺搭檔的演員侯柏宇。

鄭亦真透露，婚宴當天與會的嘉賓有牧師宋逸民、師母陳維齡，以及演藝圈的幸福夫妻檔吳東諺、 白家綺，林道遠和老婆靜香（張淨婷），李又汝與老公；好姐妹張文綺也會現場演出，甚至還放話說要自備舞者上台表演，「軍中情人」周子寒、歌手鄧廣福、林道遠、小薰等人都準備了精彩的演出，將讓整場婚宴宛如大型演唱會。