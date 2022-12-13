邊境解封，陸委會已全面開放陸生入境就學，在今天「2023陸生來台就學，我們準備好了」座談會中，國內高教團體認為「陸生是兩岸和平的天使」，政府應在適當時機遞出橄欖枝，讓更多陸生可以來台，也緩解國內大學因為少子化而招生不足的問題。

陸生來台就學2016年達到最高峰，學位生及研修生人數達4萬1975人，但隨著兩岸關係緊張及疫情關係，大陸在2020年暫停陸生來台就學，在台陸生人數因此逐年減少，到2021年僅剩4293人。

《大學問》網站今天主辦「2023陸生來台就學，我們準備好了」座談會，海峽兩岸教育交流促進會理事長路蕙鴻表示，先讓各界重新關注陸生來台議題，之後再由民間團體透過管道向大陸教育部、國台辦及國務院傳達訊息，希望他們列入考量。

中華民國私立大學協進會理事長、大同大學校長何明果說，大陸每年有1000萬人從大學畢業，其中460萬人會繼續考研究所，但僅有110萬人錄取，還有350萬人在大陸無法讀研究所。台灣高教的學費便宜，而且兩岸之間沒有語言的障礙，是陸生最好的選擇。

中華民國私立科大校院協進會理事長、龍華科大校長校長葛自祥說，大陸每年有1500萬個三專生（相當於台灣高職生），他們畢業後想「專升本」繼續讀二技，但卻不到一半能如願。台灣技職體系是全球第四，與德國、日本及澳洲同為頂尖水平，能提供優質的學習資源，更能藉由姊妹校「雙聯學位」提供陸生更多選擇。

中華民國私立教育事業協會理事長、中國科大校長唐彥伯說，大陸研修生在台人數2015年高達3萬4114人，但現在卻是0，實在很可惜。台灣高教現在努力招東南亞生，但更應招陸生，我方應主動遞出橄欖枝，加強兩岸教育及文化的交流。

靜宜大學監察人陳振貴則說，陸生是兩岸和平的天使，他們來台，將可促進兩岸和平發展；同樣，台生到大陸就學，也有相同功能。大陸有2799所大專校院，我國僅承認346所，此外目前有資格來台就讀的大陸學位生，僅限大陸六省二市，建議兩岸應共同努力，逐年再開放。

國民黨立委鄭正鈐說，他們在立法院正努力督促政策朝著開放陸生加入健保、放寬在校實習工讀等方向努力，同時也希望能盡速開放大陸高教學者入台申請，以促進兩岸教育深化互動。