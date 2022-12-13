神岡區圳前路保留既有浮圳採另闢車道，預計2024年完工後，將可紓解神岡豐洲科技園區往來國道四號車流，提升交通安全及促進地區域發展。（模擬圖／台中市政府提供）

因應地方民意需求，台中市政府重啟神岡圳前路開闢工程規畫評估。建設局指出，確認文資保存及交通拓寬需求併存原則，重新編列工程預算辦理設計及工程招標，在建設局努力下，於今年8月開工，預計2024年完工；建設局長陳大田日前赴工地視察，盼完工後促進地方交通便利，兼顧文化景觀保存。

陳大田表示，「神岡區圳前路道路開闢工程(神岡交流道至厚生路)」目前工程進行基礎開挖施作擋土牆中，未來將復刻沿線漿砌卵石及綠化，保留浮圳歷史元素及美化整體設施，市府也提醒工程團隊確實維持圳體保護、加強施工品質及穩定推展工進，持續聆聽地方及沿線住戶意見並協調溝通，也要維持原有灌排功能。

陳大田說，工程全長約1684公尺，寬度共15公尺，含既有圳前路6公尺及浮圳3公尺，投入約3億5487萬元(含工程費1億8738萬元及用地費1億6749萬元)，保留既有浮圳採另闢車道，預計2024年完工後，將可紓解神岡豐洲科技園區往來國道四號車流，提升交通安全及促進地區域發展。