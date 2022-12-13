大陸外交部副部長謝鋒11日至12日在河北廊坊同來訪的美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）、白宮國安會中國事務資深主任羅森柏格（Laura Rosenberger）舉行會談。中方形容，「雙方一致認為會談是坦誠、深入、建設性的，同意繼續保持溝通。」美方則在會上強調，競爭絕不能轉向衝突。

德國之聲報導，美國國務院日前表示，本次訪問除了延續美國總統拜登與中國國家主席習近平在印尼二十國集團（G20）峰會的會晤共識，「以繼續負責任地管理我們兩國之間的競爭，並探索潛在的合作領域」，也是為美國國務卿布林肯明年初訪華做準備。

法新社引述一位美國高級官員指出，本次雙方討論了北韓問題和俄烏戰爭。這位官員提到，康達和羅森柏格強調，「在雙邊關係下設置一個底線的重要性，以確保美國和中國保持開放的溝通管道，並負責任地管理競爭。」

根據路透社和法新社，拜登政府的一位高級官員說，美國主管中國、台灣與蒙古事務的亞太副助卿華自強（Rick Waters）也參加了這次會議，美國官員在會上強調，「競爭決不能轉向衝突」。

該名官員說，他們討論了俄羅斯在烏克蘭的戰爭，北韓「對地區安全的威脅」以及「把在中國被錯誤拘留或被禁止出境的美國公民帶回家」。

中國的消息則指出，雙方在「妥善處理雙邊關係中的台灣等重要敏感問題、加強各層級交往和開展相關領域合作進行了深入溝通，並就共同關心的國際和地區問題廣泛交換了意見」。

中方形容，「雙方一致認為會談是坦誠、深入、建設性的，同意繼續保持溝通。」。