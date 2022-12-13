中國海關總署日前宣布禁止台灣漁水產加工品入關，涉及產值逾60億元，是迄今為止，中國禁止台灣進口農漁產品中金額最大的一次，甚至波及台灣啤酒、金門高梁等產品，相關業者陷入恐慌。財信傳媒董事長謝金河在臉書發文，直言這是政治問題而不是貿易問題，並提醒這對民進黨將是沉重且嚴厲的挑戰，他呼籲政府要大氣魄以政治手段來解決，包括在短期間可以透過租稅減少農漁民損失，長期則必須強化台灣農漁產品的競爭力，讓業者分散市場。

謝金河表示，隨著兩岸戰爭風險升級，台灣即將進入2024的大選，北京對台灣的壓力只會升高，對民進黨將是沈重且嚴厲的挑戰。他分析，從水果到水產養殖，即使再到食品加工，這個產業的產值不大，可能只有幾個貨櫃晶片的金額，但影響農漁民生計很大。

謝金河強調，其實從鳯梨、芒果、蓮霧到石斑、龍膽石斑，現在到秋刀魚，午仔魚被禁止輸中，其實都是政治操作的一環，「旣然是政治問題，政府就要大氣魄以政治手段來解決。」他舉例，今年前11個月稅收高達3.0797兆元，今年稅收超徵很多，政府在短期間可以透過租稅減少農漁民損失，長期則必須強化台灣農漁產品的競爭力，讓業者分散市場。

謝金河進一步表示，如果從兩岸貿易來看，今年前11個月，台灣統計對中港出口1716.37億美元、進口798.69億美元，台灣仍有917.68億美元的龐大順差，若按照中方統計，台灣的順差高達1438.3億美元，這個順差仍十分巨大，不過兩岸關係不佳，2020年中港出口占台灣出口比重43.9%，2021年年降到42.3%，今年前11月再降到38.7%，這個數字正在縮小中。他示警，目前北京抵制台灣農漁產品影響農漁民生計，衝擊力不大，但若是進入實質貿易體系，衝擊會越來越大。