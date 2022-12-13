民進黨台北市第三選區立委補選候選人吳怡農拋松山機場遷建政見，遭對手國民黨參選人王鴻薇等人輪番批評，但長年支持遷建的中山區新福里長童勝輝替他發聲，還說王是「為反對而反對」，王鴻薇今受訪時對此表示「尊重」，並強調這名里長是民進黨籍的，希望他能理解「民進黨執政六年，卻沒有任何規畫」。

王鴻薇今天一早便前往中山區松江里拜會里長蔣築諠等人，她表示，現在就是一步一腳印，希望可以得到基層、特別是里長的支持，所以她從一開始參選就積極地拜訪里長，希望能爭取到里長的力挺。

面對童勝輝批評，王鴻薇說了聲「我會尊重」，並表示她已經針對松機遷建談得非常多，還是保持同樣的論調，就是這個議題絕對不該是在選舉時倉促提出，大家會發現還有很多不夠完備的地方。

「我知道我們這位里長是民進黨籍的」王鴻薇強調，自己一再提到，蔡政府執政六年，交通部、國防部都沒有任何規畫，所以真的不能「選舉的時候高談闊論，選後不聞不問」。