國境解封，旅居海外僑胞返鄉過年，帶動龐大餐飲商機。台南遠東香格里拉中餐廳「醉月樓」、「遠東Cafe」自助餐廳，以及「THE MEZZ牛排龍蝦館」除夕圍爐分兩輪用餐，第一梯全數額滿，第二梯訂桌率已達九成，為此台南遠東香格里拉決定在宴會廳加開用餐場地，釋出桌數接受預訂。另「醉月樓」推出年菜外帶套組及單點，2023年1月2日前預訂六人份「躍兔賀歲團圓年菜組」並付清款項，可享9折優惠。同時多款送禮體面兼具高質感的中西式禮盒及開運點心，即日起開始預購。

台南遠東香格里拉並推出加價購優惠，凡購買年菜組，可享優惠價2,288元加購原價3,888元的「諸事如意佛跳牆」。各項年節商品接受預訂至2023年1月15日，提貨日期與時間為除夕當日2023年1月21日，中午12點至下午3點半。

台南遠東香格里拉宴會廳春節團圓宴，圍爐用餐時可與家人享受現場樂團演奏、團圓照紀錄及歡樂抽獎活動，每桌六位15,888元+10％起，十位23,888元+10％起；另加開初一至初四獨立包廂團圓饗宴，集結「歲歲平安焗龍蝦」、「迎春接福味雙鮮」、「除舊迎新砂鍋雞湯」等多道經典佳餚，每桌十位23,888元+10％起，均享壺裝果汁及烏龍茶無限暢飲，並贈送精選紅酒。

醉月樓推出六人份外帶年菜「躍兔賀歲團圓年菜組」，強調當日新鮮現煮，並貼心附贈精美保溫袋，民眾可於提貨後享用熱騰騰的佳餚。每套13,888元。

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