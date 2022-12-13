日前，汪小菲開罵大S她們，更將炮火轉移至小S身上，爆料小S老公許雅鈞曾去外面「找女人」。此後，更有大陸網紅許雅鈞在微博上曬出疑似許雅鈞在酒吧玩樂的9秒影片，在網路上掀起熱議。昨(12)日，小S在風波後首次於社群平台上曬出自拍照，引起外界關注。

日前，微博上瘋傳一段9秒影片，是一位大陸女網紅「小胡靜」曬出的疑似許雅鈞在酒吧玩樂的影片，引發熱議。然而，不論外界八卦如何瘋傳，小S也並未對此多做任何回應，任由傳聞越演越烈。

昨日，小S在一連串的風波後首次於IG上曬出自拍照，配文寫下：「瘦身就是爲了要吃美食。」只見照片中的她，將頭髮挽起，以素顏模樣現身。此外，她的瓜子臉線條變得相當明顯，比起此前的模樣看起來消瘦許多。另外，她還附上多張蛋糕、手工餅乾的拼盤照片，甜喊：「I’m ready。」心情看似未受影響。

此篇貼文PO出之後，吸引上萬人按讚分享。不少網友力挺小S，留言指出「太美了吧」、「我喜歡風暴中你獨特淡然的風格，撐住」、「看你的穿搭照就知道你最近多美多時髦了。」然而，也出現不少簡體字的留言，兩極化的討論似乎還並未止息。