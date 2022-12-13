大陸海關總署宣布禁止輸入台灣水產、酒品、飲料等2409件食品，其中水產品遭禁比例高達99.9％，衝擊民生經濟，民眾黨立法院黨團13日還原時間軸，斥民進黨政府明明可以提早避險，卻藉仇中言論獲取政治資本、轉移行政怠惰焦點，以抗中保台牌爭取選票，原本溝通和預警管道恐名存實亡，呼籲政府盡快提升品質、開拓銷路。

黨團總召、立委邱臣遠說，中國大陸2021年4月公布「進口食品境外生產企業註冊管理規定」，於2022年1月1日生效，政府長達半年時間毫無作為，直到陸方來信告知，食藥署才倉促舉辦7場說明會，此後陸方曾在今年8月、12月主動通知台灣告知業者補件，但相關單位未重視，直到補件期限超過3個多月才怪大陸突襲，和日本做法大相逕庭。

邱臣遠質疑，負責協助業者註冊的食藥署稱「未收到通知，詳情問農委會」，農委會則說「查證補件問題洽詢食藥署」，雙方互相甩鍋，明明可以提早輔導，透過兩岸對話平台積極協調，卻選擇犧牲農漁民和食品加工業者的利益，藉仇中言論獲取政治資本、轉移行政怠惰焦點，「一邊抗中、一邊抹紅，提早嗅到民進黨啟動2024年大選前政治操作。抗中保台喊到飽，民生經濟吃不飽！」。

邱臣遠指出，過去政府祭出「國軍吃鳳梨」、「國營事業買釋迦」及「班班吃石斑」，但石斑魚卻還因供貨不及變成「班班好食材」，如今換台酒要被禁止，難道要「班班喝台啤」、「班班喝沙士」。過去政府只知道大撒幣濫發補貼，當前應搞清楚生產流程與銷售管道，而非再次推出101招，最後外銷問題還是無解。

黨團幹事長、立委張其祿表示，陸方禁令一下，農委會主委陳吉仲立刻喊「不排除向WTO申訴」，儼然是官方的「罐頭回覆」，從2021年9月至今，政府至少喊過4次「向WTO申訴」，卻不告訴人民申訴結果。其中光是鳳梨、釋迦及蓮霧輸入案，從去年11月起向WTO「食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施委員會」（SPS）例會提出3次特定貿易關切都沒有下文。

張其祿指出，台大農經系教授徐世勳就提醒， SPS例會屬於討論性質，只有說明義務，無所謂輸贏，若真要解決問題，須列入爭端解決小組會議；中華經濟研究院WTO中心副執行長李淳也說，台灣可參考澳洲「以協商為主，不排除申訴為輔，重點是要解決問題，而非真的興訟」。

張其祿表示，據農委會資料顯示，兩岸「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議平台」自2016年5月起工作會商及研討會全面停止，最近也只有農委會單方面要求中方進行「技術性對話」，兩岸農產品雙向溝通管道中斷至今，顯然已非農委會單一部會能夠處理，陸委會等相關部會應跨部會合作，重建兩岸農產品雙向溝通管道。

民眾黨團表示，中國大規模暫停台灣食品進口，傷害台灣農漁民和業者，只會把兩岸關係越推越遠，而民進黨政府動輒拿民生經濟操作仇恨，以抗中保台牌爭取選票，反倒推升兩岸戰爭的風險，原本的溝通和預警管道恐已名存實亡，如今唯有提升品質、開拓銷路，才能幫助農漁民和業者在產銷中找到突破口。