民進黨台北市立委補選參選人吳怡農今提出國防4政見，表態支持役期延長。國民黨質疑，吳過去曾主張役期不必要延長，如今卻說一貫主張適度延長役期，哪一個才是吳？也請吳先直球表態，役期問題到底站在總統府跟國防部的哪一邊？

國民黨台北市議員當選人詹為元表示，吳怡農既然說役情延長是社會共識，那也請說清楚是否支持國防部年底前落實役期延長；吳隨便提出一個政策概念就假裝很懂國防、美國，結果就像主張遷松山機場，搞不清楚總統行政專機要去哪撤退。

國民黨指出，當前輿論聚焦兵役期程問題，原本國防部長邱國正已表示將於年底前公告義務役役期由現行4個月延長至1年，但九合一選後，總統府竟打臉國防部稱「意見評估中」，連民進黨政府內部都拿不定主意，將國安大事當成兒戲。

國民黨說，吳怡農認為政府在宣布與役期有關政策前應充分與社會多溝通，那現在蔡英文政府的兵役政策是否有充分與社會溝通？上周吳才未經溝通就貿然拋出松機遷建議題，今天提出的國安政策主張，民進黨有多少人願意買單？

國民黨也質疑，吳怡農連當前兵役時間與訓練內容問題都無法具體回答，卻高調拋出建立獨立於三軍之外、可能不受國防部管轄的「國土防衛部隊」新軍，居心何在？疊床架屋建立新軍，戰時這支部隊又如何與國軍、警消協調？聽誰號令？

國民黨批評，吳怡農的國土防衛部主管機關究竟是國防部、內政部？草率拋出，又不給具體答案，難道要多頭馬車？當前國防預算吃緊，另立新軍資源從哪來？任務如何協調？吳怡農提出政策就要負責，有義務釐清質疑。

國民黨揶揄，吳怡農不要用外行、不切實際的幻想「裝懂台灣」，戕害中華民國的國家安全；吳脫離現實脈絡、天馬行空幻想炮製不切實際的國防政策內容，這對於區域和平及國人特別是年輕一代的未來非常不負責任。