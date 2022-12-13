新北市新住民語文課程開班數、學生數全國第一，其中教學支援人員阮氏草今年耶誕節前發起國際雙城耶誕賀卡交換活動，號召澳底國小等24校新住民語文課程班學生，用所學越南語手寫卡片，與河內市阮畢成實踐小學、河內西連級學校交換卡片，千名孩子共度佳節，促進文化交流。

教育局表示，新北市為服務全國最多的新住民人口，跨局處推新住民友善措施，致力於2030新住民十年願景。而國小到高中職的新住民語文學習方案，便是實踐「樂學一條龍」政策，培養具備雙語言和跨文化優勢的國際人才。

阮氏草老師分享，她將各校的卡片，分門別類整理、貼上郵票，看到孩子們所畫的聖誕卡片，真是句句充滿童趣。例如福連國小的林妍儀，在卡片中畫個可愛的雪人，用越南語祝福越南學生，「很高興認識你，歡迎你到台灣旅遊，祝你聖誕快樂、平安！」彼此雖未曾謀面，但簡單的語言總能傳遞幸福。

五股區成州國小超過百位學生參與活動，校長王淑玲表示，阮老師帶領孩子，用越南語，與當地小朋友互動，進行國際交流。圖文並茂小卡片，傳遞的是跨越國界的連結，讓小朋友能對遠方友人獻上祝福，這對於孩子理解國際教育，有關鍵性的啟發。

貢寮區和美國小則是全校總動員，連不會說越南語的幼生，也以童趣繪畫表達祝福，希望像大哥哥、大姊姊一樣會好幾種語言。而貢寮區澳底國小陳宜均表示，送出卡片的心情，非常開心，希望對方可以喜歡。

教育局長張明文表示，新北市與越南河內市的學生，進行耶誕賀卡交換活動，彰顯了城市與城市的國際教育交流的價值，體現十年願景樂學一條龍政策，讓孩子在國際化的新北市，實踐所學、分享豐富的文化底蘊，感受到學習的樂趣。